Латвия пересмотрит уголовные наказания: в приоритете нацбезопасность и борьба с насилием

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере своей резолюцией поручила экспертам Минюста оценить политику уголовных наказаний и предложить поправки к законам, касающихся их применений, сообщает LETA.

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По ее словам, поправки необходимы, чтобы была защищена человеческая жизнь, здоровье, неприкосновенность, свобода, честь и уважение, государство и государственная безопасность и порядок управления. Также поправки должны помочь бороться против насилия, в особенности насилия в семьях, с преступлениями на почве ненависти, с торговлей людьми, с преступлениями против половой неприкосновенности, цифровыми преступлениями, нелегальным пересечением границы и его организацией.

Непредставимо, считает Либиня-Эгнере, чтобы в правовом государстве наказание за имущественные преступления было строже, чем за преступления против жизни, здоровья и безопасности человека. Кроме того, в условиях гибридной войны нужно укреплять государственную безопасность Латвии гораздо целенаправленнее.

Уголовный закон был принят в 1998 году, и с тех пор был ряд дополнений и поправок. Пришло время, считает глава Минюста, провести всеобъемлющую ревизию, чтобы сделать его соразмерным шкале ценностей общества и чтобы он отражал интересы безопасности общества и прав человека.

Резолюция поручает оценить политику наказаний, предусмотренную Уголовным законом, Законом об уголовном процессе и другими нормативными актами, а также практику применения правовых актов. Как сказано в резолюции, у государства есть обязанность создать механизм правовой защиты, которая будет создавать у общества ощущение безопасности и чувство, что государство защищает индивида и предотвращает нарушение прав жителей.

Эксперты должны подготовить предложения до 31 октября.