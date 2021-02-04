Латвия планирует на две недели запретить все неважные поездки
Foto: Publicitātes attēli

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает в период с 10 по 24 февраля запретить въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, свидетельствуют поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения, которые будут рассмотрены правительством в четверг.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поправки предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

При этом уже введенные требования эпидемиологической безопасности не будут отменены или изменены, то есть въезжающие в Латвию все равно должны будут предъявить тест на Covid-19 и соблюдать самоизоляцию.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых штаммов Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

27

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Практические советы: как выбрать домашние растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии

От владельца

Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197000.00 €
Graudu iela, Ķekavas nov.,
160000.00 €
Mežciems, Rīga,
168000.00 €
Alejas iela, Babītes nov.,
295000.00 €
Bebru iela, Mārupes nov.,
210000.00 €
Diānas iela, Salaspils nov.,
160000.00 €
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63500.00 €
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160000.00 €
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189000.00 €
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
600.00 €
Ausekļa iela, Lielvārdes nov.,
490000.00 €
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55000.00 €
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600.00 €
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168000.00 €
Rīgas iela, Babītes nov.,
45000.00 €
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337000.00 €
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330000.00 €
Ventspils nov.,
2300000.00 €
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125000.00 €
Dārza iela, Talsu nov.,
335000.00 €
Mārupes nov.,
1499000.00 €
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119000.00 €
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1050000.00 €
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700.00 €
Talsu nov.,
178000.00 €
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497600.00 €
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98779.00 €
Miera iela, Brasa, Rīga,
84000.00 €
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40900.00 €
Aveņu iela, Babītes nov.,
209000.00 €
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339000.00 €