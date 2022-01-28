Латвия планирует отправить военных на территорию Украины
Foto: LETA

Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма о решении отправить военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) на учебную операцию в Украине.

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Агентство LETA выяснило, что Минобороны направило проект на согласование Министерству финансов, Министерству юстиции и Министерству иностранных дел. Проект предусматривает участие НВС Латвии в канадской операции Unifier на территории Украины. Планирется, что войска будут отправлены на срок, установленный в решении Канады о действии операции.

Проект о решении Сейма еще должен быть рассмотрен правительством.

Представитель Минобороны Каспарс Галкинс подтвердил агентству, что ранее в соответствии с просьбой украинского правительства была организована операция армии Канады для поддержки оборонных сил Украины.

Цель операции — помощь в обучении сил безопасности, совершенствование и усиление их возможностей. Латвия также планирует участвовать в этой операции, чтобы внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Это еще один способ, которым Латвия может оказать поддержку Украине. Однако в Минобороны пока не сообщили, сколько военных планируется отправить в Украину, в каком регионе будет расположена их база и сколько это будет стоит госбюджету.

21 января Минобороны Латвии сообщило, что в ответ на агрессию России, Латвия отправит в Украину зенитные ракеты Stinger, индивидуальное обмундирование и сухие продукты питания.

Ранее агентство LETA уже писало, что Канада продлит миссию по обучению украинских военных еще на три года и намерена увеличить ее масштабы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Украину отправятся еще 60 канадских военнослужащих, пополнив контингент в 200 человек.

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