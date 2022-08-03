Латвия планирует проверять всех въезжающих из России, Беларуси и Камеруна

Латвия планирует проверять всех граждан, въезжающих из России, Беларуси и Камеруна. Это предусматривает подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к правилам о государствах, граждане которых, претендуя на визу и вид на жительство, подвергаются проверках. Поправки проходят стадию согласования.

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Действующие правила предусматривают, что Служба государственной безопасности (СДГ) в сотрудничестве с Управлением по защите Сатверсме (SAB) не реже одного раза в три года пересматривает список таких стран и информирует о своих предложениях главу МВД.

В этот раз СГБ рекомендует включить в список Беларусь, Камерун и всю Российскую Федерацию (до сих пор проводилась дополнительная проверка граждан РФ, адресом проживания или местом рождения которых была Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия ).

Когда правительство внесет изменения в правилах, в дальнейшем при выдаче виз или видов на жительство будет проводиться дополнительная проверка граждан указанных стран — чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Если включение России и Белоруссии в список обосновывается соображениями безопасности, то включение Камеруна — тем, что количество заявлений на получение долгосрочной визы, поданных камерунскими гражданами, увеличилось в последние годы. В 2018 году были поданы четыре заявки на визу, в 2019 году — 22, в 2020 — 83, в 2021 — уже 216 заявок.

Также в 2021 году значительно увеличилось количество отказов в выдаче виз именно гражданам Камеруна в посольстве. Из 36 отказов 33 приходятся на камерунских граждан. Точно так же и в посольстве, и в Консульском отделе МИД при легализации документов, выданных в Камеруне, часто обнаруживаются документы с видимыми признаками подделки.

"Наличие большого количества поддельных документов вызывает обоснованные подозрения на счет истинной идентичности лиц, подавших эти документы. Поэтому есть основания полагать, что въезд камерунских граждан мог быть связан с угрозами национальной безопасности, общественному порядку", — считают спецслужбы.

МВД напоминает, что в связи с агрессией России в Украине с 25 февраля этого года диппредставительства Латвии за рубежом на неопределенный срок прекратили прием заявлений на получение визы от граждан России.

Правда, визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, то есть если соискателю визы угрожает опасность для жизни или безопасности, а также как в случае серьезной болезни или похорон родственника в Латвии. Та же модель применяется также в Эстонии и Литве, а также в Польше и Чехии.

Решение об изменениях в правилах должен принять Кабинет Министров.