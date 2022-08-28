Латвия планирует расторгнуть соглашение с Беларусью о приграничном сотрудничестве

Учитывая, что Беларусь поддерживает начатую Россией войну в Украине, Латвия планирует расторгнуть с ней договор о приграничном сотрудничестве, сообщает агентство LETA.

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В повестку заседания правительства 30 августа включен вопрос о денонсации или расторжении в одностороннем порядке соглашения между правительствами Латвии и Беларуси об основных принципах приграничного сотрудничества.

Как поясняют в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), соглашение было подписано и вступило в силу в 1998 году.

Документ определяет административно-территориальные единицы Латвии, на которые распространяется действие настоящего договора. Целью соглашения является содействие трансграничному сотрудничеству между местными властями двух стран.

Изначально договор предполагалось заключить на 10 лет, но затем он автоматически продлевался еще на пять лет, если ни одна из сторон не заявляла о желании его расторгнуть.

Учитывая, что Россия начала военное вторжение в Украину, а Беларусь участвовала в нем и поддерживала его, расторжение соглашения было бы частью контрмер по сдерживанию агрессии, полагают власти Латвии. По мнению VARAM, согласно современному международному праву, любая страна имеет право принимать меры против страны, которая нарушает свои обязательства перед международным сообществом в целом.

В министерстве охраны окружающей среды и регионального развития также поясняют, что оценивалась возможность временной приостановки действия соглашения. Однако существующий пятилетний срок действия соглашения заканчивается 9 июля 2023 года, поэтому временное приостановление его действия может создать юридически двусмысленную ситуацию.