Латвия планирует создать запасы природного газа в размере 2,2 ТВт/ч

Правительство во вторник поддержало поправки к закону об энергетике, предусматривающие, что Латвия со следующего года будет создавать запасы природного газа в размере 1,8-2,2 тераватт-часа (ТВт/ч) в зависимости от предложения в сегменте судов, перевозящих сжиженный природный газ.

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Такое решение было согласовано на прошлой неделе коалицией правительственных партий с целью снижения рисков десинхронизации энергосистемы в результате военного вторжения России на Украину.

В соответствии с этим решением приобретение и хранение резервов в Инчукалнском подземном хранилище газа от имени государства организует Latvenergo, которое обеспечит их закачку в газохранилище до 1 января 2023 года.

Затем Кабинет министров будет пересматривать необходимый объем резервов энергобезопасности начиная с 2024 года каждые два года на основе оценки ситуации с энергетической безопасностью, проводимой Министерством экономики, и доступных источников поставок природного газа.

В аннотации к законопроекту указано, что риск в данном случае обусловлен возможностью досрочного отключения от общего электроэнергетического кольца стран Балтии, России и Белоруссии (БРЭЛЛ), которое фактически планируется только в 2025 году, когда предусмотрена синхронизация электросетей стран Балтии с электрическими сетями Европы. При таком сценарии пострадают стабильность балтийской энергосистемы и безопасность энергосистем. В случае десинхронизации от БРЭЛЛ потребовалась бы дополнительная выработка электроэнергии на ТЭЦ-2, для которой необходим дополнительный природный газ.

Технические расчеты показывают, что в случае десинхронизации Латвии до конца 2022 года потребуются еще два газовоза вместимостью примерно 1,8-2,2 ТВт/ч. Приобретение и хранение такого количества природного газа в Инчукалнском подземном хранилище газа считается важным элементом безопасности для обеспечения эксплуатации одного энергоблока ТЭЦ-2 в соответствии с режимами работы, установленными оператором системы электропередачи.

В случае, если не будет реализован сценарий незапланированной десинхронизации, закупленный природный газ будет служить резервом энергобезопасности государства, которым государство будет управлять как своего рода активом и сможет его продать в кризисной ситуации. Таким образом, в долгосрочной перспективе позиция государственных расходов будет формироваться не ценой покупки природного газа, а ценовыми колебаниями между ценой покупки и продажи природного газа.

Latvenergo осуществит приобретение резервов для энергетической безопасности в четвертом квартале 2022 года у Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Чтобы поправки к закону об энергетике вступили в силу, их должен одобрить Сейм.

Законопроект рассматривается в срочном порядке и должен вступить в силу до 25 апреля, когда Клайпедский терминал сжиженного природного газа начнет резервировать мощности на четвертый квартал.