Латвия планирует выделить 600 млн евро на противовоздушную оборону в течение трех лет

В пятницу на внеочередном заседании правительства было утверждено предложение к проекту госбюджета на 2023 год, которое предусматривает выделение дополнительных средств на укрепление системы противовоздушной обороны Национальных вооруженных сил в этом и последующие годы.

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Решение правительства предусматривает, что в 2023-2025 гг. на противовоздушную оборону будет выделено 600 млн евро, или по 200 млн евро в год.

Как заявила министр обороны Инара Мурниеце, эффективная противовоздушная оборона является мощным инструментом для сдерживания агрессии. "В ситуации, когда кто-то попытается напасть на Латвию, системы ПВО будут одним из видов вооружения, чтобы защитить наших жителей", — подчеркнула министр.