Латвия по-прежнему на предпоследнем месте в Европе по скорости вакцинации

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 7,8% взрослых латвийцев — это второй худший показатель в Евросоюзе и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), сообщает LETA.

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На последнем месте в ЕС все еще находится Болгария, где первую дозу получило 7% взрослого населения.

На прошлой неделе по сравнению с позапрошлой удельный вес вакцинированных вырос на 1,1 процентных пункта.

Успешнее всего в ЕС вакцинацию проводит Мальта, где первую дозу вакцины получили уже 30,6% жителей, Венгрия, где этот показатель составляет 29,2%, и Финляндия, где он составляет 21,8%. На четвертом месяце находится Эстония, где первой дозой привито 21% населения.

В Литве дела обстоят не так хорошо, как в Эстонии, но лучше, чем в Латвии — в Литве первую дозу получили 15,2% населения.

Если смотреть на то, сколько людей получили обе дозы, то Латвия находится на последнем месте в ЕС и ЕЭЗ — это всего 1,6% латвийцев. На втором месте с конца находится Болгария, где этот показатель составляет 1,8%. В других странах Балтии и здесь большой отрыв — в Литве вторую дозу получили 7% взрослых, в Эстонии — 6,4%. В среднем по ЕС привитых обеими дозами уже 6,7%, привитых одной — 16%.