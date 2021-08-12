Латвия по заболеваемости Covid-19 опустилась на 24-е место в Европе

С ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе Латвия опустилась на 24-е место среди 30 стран стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по заболеваемости Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Латвия на прошлой неделе находилась на 23-м месте.

По расчетам ЕЦПКЗ, в период с 26 июля по 8 августа совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 49,3 случаев, но это все равно ниже, чем в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ по-прежнему на Кипре — 930,6 случая на 100 000 населения, за которым следует Испания — более 600 случаев. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше — 5,1 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ в настоящее время составляет 209,4 случая на 100 000 населения.

По данным ЕЦПКЗ, в Эстонии уровень заболеваемости на 100 000 населения вырос до 203,1 случая за последние две недели, а в Литве — до 202,5 случая.

В Латвии 14-дневная смертность с диагнозом Covid-19 уменьшилась и в конце прошлой недели составляла 4,7 случая на миллион жителей. Латвия по этому показателю опустилась на 11 место, потому что в ряде стран смертность с диагнозом Covid-19 снова растет. Самой высокой она была на Кипре — 42,8 случая.

Соответствующий показатель составляет 7,9 в Литве и 4,5 в Эстонии.

Латвия также является единственной из стран Балтии, которая все еще находится в зеленой зоне карты предупреждений о поездках ЕЦПКЗ. Эстония находится в красной зоне карты, а Литва — в оранжевой, кроме Вильнюсского округа, который находится в красной зоне.

Зеленая зона в настоящее время охватывает более трети территории ЕС и ЕЭЗ.

Кипр, почти все регионы Испании, а также ряд регионов Франции, Греции и Ирландии в настоящее время находятся в темно-красной зоне, что указывает на высокий уровень риска для путешественников.