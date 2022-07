Латвия подала декларацию в Международный суд ООН по делу "Украина против Российской Федерации"

21 июля 2022 года в Гааге Латвия подала заявление в Международный Суд ООН, запрашивая разрешение на участие в качестве третьего лица в деле Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ("Украина против Российской Федерации").

Впервые в своей истории Латвия воспользовалась своим правом, закрепленным в статье 63 Статута Международного Суда ООН, ходатайствовать о рассмотрении дела в статусе третьей стороны. Этим заявлением Латвия выражает готовность дать толкование ряда норм Конвенции ООН о недопустимости геноцида и наказании за него 1949 года, на которые Украина ссылалась в своем заявлении от 26 февраля 2022 года против Российской Федерации. Таким образом Латвия еще раз подтверждает свою непоколебимую поддержку основанного на правилах международного порядка.

Международный суд ООН примет решение о допуске Латвии к участию в вышеупомянутом деле в качестве третьего лица после заслушивания мнений сторон спора. Если Международный суд ООН примет решение разрешить Латвии участвовать в этом деле в качестве третьей стороны, государство получит право представить подробные замечания по толкованию норм Конвенции, лежащих в основе споров.