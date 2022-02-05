Латвия подарит 160 тысяч доз вакцин Украине, Молдове, Тунису и Бангладеш

Кабинет Министров Латвии принял решение поддержать инициативу Министерства иностранных дел по безвозмездной передаче вакцин от Covid-19. 14 400 доз вакцин Astra Zeneca будут отданы Тунису, а 150 000 вакцин Janssen - Бангладеш (50 000 доз), Молдове (80 000 доз) и Украине (20 000 доз).

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Получатели вакцин были выбраны с учетом внешнеполитических приоритетов Латвии – содействие стабильности в соседних странах региона, обеспечение интересов безопасности Латвии и развитие сотрудничества с различными регионами мира, сообщает пресс-служба МИД.

Евросоюз и его страны-члены как единая команда (Team Europe) до 18 января этого года безвозмездно предоставили другим странам 383 млн доз вакцин от Covid-19 (доставлено 274 млн доз). При этом 81% пожертвований было сделано через механизм COVAX (глобальный инструмент для закупки и распределения вакцин на уровне ООН), а остальные 19% - на двусторонней основе.

До 31 января Латвия передала 473 070 доз вакцины от Covid-19 следующим странам: Албания (30 000 доз), Бенин (80 000), Египет (115 000), Грузия (83 070), Кения (55 200), Молдова (30 000), Тунис (49 800) и Вьетнам (30 000).

Через механизм COVAX Латвия пожертвовала 610 200 доз вакцины Astra Zeneca и 105 000 доз вакцины Janssen. 11 января первые 48 000 доз вакцин Astra Zeneca были доставлени в Индонезию. Следующие 84 000 доз вакцин Astra Zeneca будут отправлены в Алжир.

Латвия поддерживает необходимость обмена вакцинами в форматах ЕС и ООН для продвижения глобальной вакцинации и поддержки третьих стран в преодолении пандемии Covid-19.

С августа 2021 года Латвия пожертвовала почти 49 800 доз вакцины AstraZeneca Турции, по 30 000 доз — Вьетнаму, Молдове и Албании, 55 200 доз — Кении. Также Латвия отправила 83 070 доз вакцины Pfizer/BioNTech Грузии.

К середине 2022 года Евросоюз обязуется передать через COVAX более 450 миллионов доз вакцины от Covid-19.