Латвия поддержит санкции против ответственных за подавление протестов должностных лиц Беларуси

На заседании Совета по иностранным делам ЕС Латвия поддержит введение индивидуальных санкций против должностных лиц Беларуси, сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство).

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“Учитывая, что насилие против мирных протестующих в Беларуси продолжается и отсутствует политический диалог, завтра на Совете по иностранным делам ЕС Латвия поддержит введение индивидуальных санкций против должностных лиц Беларуси, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов”, - заявил Ринкевич.

Ņemot vērā to, ka vardarbība pret mierīgajiem protestētājiem Baltkrievijā turpinās un politiskā dialoga trūkumu, rīt ES Ārlietu padomē Latvija atbalstīs individuālo sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par protestu apspiešanu un vēlēšanu viltošanu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 13, 2020

Ранее глава МИД Латвии в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем призвал к диалогу с оппозицией, а также освобождению мирных протестующих и журналистов. Ринкевич выступает против введения санкций ЕС по отношению ко всей стране, так как это может способствовать полному попаданию Беларуси под влияние России.