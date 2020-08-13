Латвия поддержит санкции против ответственных за подавление протестов должностных лиц Беларуси
Foto: LETA

На заседании Совета по иностранным делам ЕС Латвия поддержит введение индивидуальных санкций против должностных лиц Беларуси, сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство).

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“Учитывая, что насилие против мирных протестующих в Беларуси продолжается и отсутствует политический диалог, завтра на Совете по иностранным делам ЕС Латвия поддержит введение индивидуальных санкций против должностных лиц Беларуси, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов”, - заявил Ринкевич.

Ранее глава МИД Латвии в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем призвал к диалогу с оппозицией, а также освобождению мирных протестующих и журналистов. Ринкевич выступает против введения санкций ЕС по отношению ко всей стране, так как это может способствовать полному попаданию Беларуси под влияние России.

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МИД Выборы президента Белоруссии Эдгарс Ринкевич
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