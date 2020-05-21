Латвия подготовит специальные SMS-сообщения с информацией для жителей, что делать в случае катастрофы

Латвийские власти обяжут операторов мобильной связи рассылать в случае катастрофы или угрозы катастрофы своим клиентам SMS-сообщения с информацией, что делать в данном случае. Содержание SMS будет специально разработано экспертами Пожарно-спасательной службы.

Как сообщили DELFI в Министерстве внутренних дел, в четверг, 21 мая, правительство одобрило соответствующие поправки к Закону о средствах электронной связи. Автором инициативы является МВД. Глава ведомства Сандис Гиргенс пояснил, что отчасти идея о заранее подготовленных SMS-сообщениях и отладке системы раннего оповещения общества связана с прогнозами эпидемиологов о второй волне заболеваний Covid-19, которая может начаться этой осенью.

"Учитывая, что 98% общества пользуется мобильными телефонами, рассылка SMS-сообщений является удобным и доступным элементом системы раннего оповещения", — подчеркивает МВД.