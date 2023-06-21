Латвия поднялась на 13 позиций в глобальном рейтинге гендерного равенства

В опубликованном во вторник, 20 июня, рейтинге Global Gender Gap Index 2023, который составляет Всемирный экономический форум, Латвия существенно улучшила свои позиции, поднявшись за год с 26-го на 13-е место.

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Составители рейтинга анализировали уровень гендерного равенства в 146 странах по четырем основным параметрам: экономическим возможностям, уровню образования, состоянию здоровья и расширению политических прав.

За прошедший год Латвия сохранила максимально возможную оценку за равенство полов в сфере образования и улучшила показатели по равным политическим правам мужчин и женщин, переместившись с 45-го на 26-е место. Одновременно составители рейтинга зафиксировали снижение уровня равенства в сфере экономики (9-е место в прошлом году, 22-е место в этом) и здравоохранения (34-е и 52-е места соответственно). Впрочем, в абсолютных цифрах оценка по последнему критерию упала незначительно.

Разрыв в оплате идентичного труда для мужчин и женщин в Латвии нивелирован на 70,1%, пишут авторы отчета из ВЭФ. Это немного меньше, чем в Эстонии (71,4%) и Литве (74,1%). Мировые лидеры по этому показателю — Албания (85.8%) и Бурунди (84.1%).

Среди всех проанализированных стран первое место заняла Исландия, она удерживает лидерство 14-й год подряд. Также в тройке, как и год назад, Норвегия и Финляндия, но в 2023-м они поменялись местами. Литва поднялась с 11-го место на 9-е, Эстония — с 52-го на 22-е.

По прогнозу ВЭФ, при нынешних темпах для достижения полного гендерного паритета в мире потребуется 131 год. Хотя бы на 80% разрыв преодолели только девять лидеров рейтинга: Исландия, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Швеция, Германия, Никарагуа, Намибия и Литва.