Латвия поднялась на пятое место по заболеваемости Covid-19 в Европе

По показателю заболеваемости коронавирусом Латвия поднялась на пятое место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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На прошлой неделе по этому показателю Латвия занимала 6-е место.

По оценкам ЕЦПКЗ ситуации за предыдущие две недели (с 3 по 16 мая), кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии составляет 431,3 случая. Хотя заболеваемость немного снизилась, в других странах Европы она снизилась еще больше. До начала текущей недели 14-дневный кумулятивный показатель был выше, чем в Латвии, в Швеции, Литве, на Кипре и в Хорватии.

Самый высокий уровень инфицирования коронавирусом в настоящее время зафиксирован в Швеции -577,4 случая на 100 000 населения, а самый низкий в Исландии — 17,9 случая на 100 000 населения.

В Эстонии кумулятивный показатель на 100 000 населения снизился до 320,81случая за последние две недели, и она занимает 9-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве кумулятивный показатель упал до 562,8 случая за последние две недели, но остается вторым самым высоким в ЕС и ЕЭЗ.

В Латвии также вырос 14-дневный показатель смертности с диагнозом Covid-19, составив в конце прошлой недели 64 случая на миллион жителей. По этому показателю Латвия поднялась с 11-го на 6-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью.

Самые высокие показатели смертности с Covid-19 на миллион жителей за последние две недели были в Венгрии, Хорватии и Болгарии. В Литве соответствующий показатель составляет 55,8, в Эстонии — 37,6.

Латвия также все еще находится в красной зоне карты предупреждений о поездках ЕЦПКЗ, в которую в настоящее время входит большинство других европейских стран. В красной зоне находятся европейские регионы с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.

В странах Балтии в темно-красной зоне карты, показывающей, что 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения превышает 500 случаев, все еще находится регион Вильнюса в Литве. Остальная Литва, как и Латвия и Эстония, находится в красной зоне.

В темно-красной зоне находятся большая часть Швеции, некоторые регионы Франции, Нидерландов и Хорватии.