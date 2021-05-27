Латвия поднялась на третье место по заболеваемости Covid-19 в Европе

По показателю заболеваемости коронавирусом Латвия поднялась на третье место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ). Эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшается, но в других странах заболеваемость коронавирусом падает еще быстрее.

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На прошлой неделе по этому показателю Латвия занимала 5-е место.

По оценкам ЕЦПКЗ ситуации за предыдущие две недели (с 10 по 23 мая), кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии составляет 366 случаев. Выше, чем в Латвии, этот показатель был в Литве и Швеции, а Нидерланды немного отстают от Латвии.

Самый высокий уровень инфицирования коронавирусом в настоящее время зафиксирован в Литве — 467,4 случая на 100 000 населения, а самый низкий на Мальте — 9,3 случая на 100 000 населения.

В Эстонии кумулятивный показатель на 100 000 населения снизился до 250,7 случая за последние две недели, и она занимает 9-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ.

В Латвии уменьшился 14-дневный показатель смертности с диагнозом Covid-19, составив в конце прошлой недели 59,8 случая на миллион жителей. По этому показателю Латвия сохранила 6-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью.

Самые высокие показатели смертности с Covid-19 на миллион жителей за последние две недели были в Венгрии, Хорватии и Болгарии. В Литве соответствующий показатель составляет 58,7, в Эстонии — 27,8.

Латвия также все еще находится в красной зоне карты предупреждений о поездках ЕЦПКЗ. В красной зоне находятся европейские регионы с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.

В странах Балтии в темно-красной зоне карты, показывающей, что 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения превышает 500 случаев, все еще находится регион Вильнюса в Литве. Остальная Литва, как и Латвия и Эстония, находится в красной зоне.

В темно-красной зоне находятся северная часть Швеции. Остальные регионы Европы примерно в равной пропорции распределены между красной и оранжевой зонами.

Исландия, а также два региона Норвегии и Финляндии находятся в зеленой зоне, где кумулятивный показатель за две недели на 100 000 населения составляет менее 25 случаев.