Латвия подпишет договор о закупке ракетных систем NSM, переговоры по HIMARS продолжаются
Foto: Department of Defense

Министерство обороны в следующем году планирует подписать договор о приобретении ракетных систем береговой обороны, сообщил агентству LETA пресс-секретарь министерства Каспар Галкин.

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Переговоры с США о закупке противокорабельных ракетных комплексов Naval Strike Missile (NSM) производства компании Kongsberg Defence & Aerospace начались в сентябре.

Сейчас ракетные системы NSM состоят на вооружении США, Норвегии, Германии, Австралии, Канады, Великобритании, Польши, Испании и Румынии.

Масса ракеты составляет 400 кг, дальность достигает 185 км. Ракетные системы могут быть установлены как на берегу (в качестве батарей береговой обороны), так и на палубе корабля или на автомобильном шасси.

Также министерство продолжает процесс закупки шести комплексов реактивной артиллерии HIMARS, но пока неизвестно, когда будет заключен договор. Бывший министр обороны Артис Пабрикс осенью утверждал, что HIMARS планируется приобрести в течение ближайших трех лет.

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