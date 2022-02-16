Латвия пока не планирует переезд своего посольства на Украине

Переезд посольства Латвии в Украине из Киева в другой город пока не планируется, заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрис Пелшс на телеканале Rīga TV24.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В понедельник США заявили, что переводят посольство на Украине из столицы Киева во Львов, на запад страны, объяснив этот шаг резким ускорением концентрации российских войск у границ Украины.

По словам Пелшса, посольство Латвии в Киеве имеет тесные связи с украинским правительством и властями, поэтому переезда не планирует. При этом есть планы эвакуации посольства, которые могут быть задействованы в случае необходимости.

Говоря о том, как агрессивное отношение России к Украине может повлиять на ситуацию с безопасностью в Латвии, госсекретарь МИД заявил, что за последние годы была проделана большая работа для обеспечения безопасности Латвии. Кроме того, Латвия является членом НАТО.

"У нас есть профессиональные вооруженные силы, а также поддержка союзников. В настоящее время прямой военной угрозы для Латвии нет", - заявил Пелшс, добавив, что нельзя исключать гибридные атаки на Латвию.

По словам госсекретаря, хотя прямой военной угрозы для Латвии нет, гражданам, находящимся в настоящее время на территории Украины, настоятельно рекомендуется покинуть ее как можно скорее с учетом возможного сценария эскалации. Государственный секретарь МИД выразил надежду, что этот сценарий не осуществится, но в случае обострения ситуации МИД и посольству Латвии в Киеве будет крайне сложно помочь гражданам выбраться с Украины.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на Украине постоянно проживает около 900 граждан Латвии, а в целом там находятся несколько тысяч латвийцев. Около 2000 граждан Латвии в пятницу и воскресенье получили от МИД сообщение о необходимости покинуть Украину. Большинство из них - это люди, уехавшие ненадолго.

Говоря о санкциях, которые могут быть применены в случае эскалации конфликта к России, Пелшс указал, что санкционный пакет разработан в тесном сотрудничестве между ЕС и США.