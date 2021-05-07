Латвия пока не планирует прививать детей от Covid-19

В Латвии общая вакцинация детей от Covid-19 еще не стартовала, причем в ближайшее время вносить этот процесс в национальный календарь вакцинации не планируется, рассказала газете Diena глава Госсовета по иммунизации Даце Завадска.

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Специалист указала, что изначально вакцины от Covid-19 разрабатывались под взрослый организм, и особенно под особенности пожилых людей. К тому же в начале пандемии дети практически не болели Covid-19. Сейчас ситуация изменилась, и подростки в группе риска, так как их стремление к социализации способствует распространению коронавируса и в этой возрастной группе.

Завадска отметила, что в исследованиях действия вакцины AstraZeneca самым юным участникам было пять лет. Сейчас вопрос вакцинации детей становится все более важным, так как охват этой группы позволит быстрее приблизиться к формированию коллективного иммунитета.

В случае, если у ребенка серьезная клиническая ситуация, консилиум врачей может принять решение о прививке вакциной Pfizer/BioNTech, так как именно этот препарат был первым, поданным на регистрацию для использования 16-летними и даже более молодыми людьми. В ближайшее время могут начать использовать и вакцину Moderna, так как в марте производитель завершил клинические испытания на детях в возрасте от 12 до 15 лет.