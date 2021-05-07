Латвия пока не планирует прививать детей от Covid-19
Foto: Shutterstock

В Латвии общая вакцинация детей от Covid-19 еще не стартовала, причем в ближайшее время вносить этот процесс в национальный календарь вакцинации не планируется, рассказала газете Diena глава Госсовета по иммунизации Даце Завадска.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Специалист указала, что изначально вакцины от Covid-19 разрабатывались под взрослый организм, и особенно под особенности пожилых людей. К тому же в начале пандемии дети практически не болели Covid-19. Сейчас ситуация изменилась, и подростки в группе риска, так как их стремление к социализации способствует распространению коронавируса и в этой возрастной группе.

Завадска отметила, что в исследованиях действия вакцины AstraZeneca самым юным участникам было пять лет. Сейчас вопрос вакцинации детей становится все более важным, так как охват этой группы позволит быстрее приблизиться к формированию коллективного иммунитета.

В случае, если у ребенка серьезная клиническая ситуация, консилиум врачей может принять решение о прививке вакциной Pfizer/BioNTech, так как именно этот препарат был первым, поданным на регистрацию для использования 16-летними и даже более молодыми людьми. В ближайшее время могут начать использовать и вакцину Moderna, так как в марте производитель завершил клинические испытания на детях в возрасте от 12 до 15 лет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Diena (AS) Вакцинация Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
"cenuklubs.lv": Электронная коммерция помогает сохранить рабочие места