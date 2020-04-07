Латвия получила 11 новых аппаратов вентиляции легких, Европа обещает еще 75

Национальная служба здравоохранения закупила дополнительные 11 аппаратов неинвазивной вентиляции легких на сумму 36 279 евро. Также Латвия получит аппараты ИВЛ через европейскую централизованную закупку (50 инвазивных аппаратов и 25 неинвазивных) и через отдельную закупку, которой руководит Минздрав.

LETA отмечает, что выделенные правительством Минздраву средства, отложенные ранее в госказне на непредвиденные обстоятельства, будут потрачены на закупку аппаратов для нужд Рижской Восточной больницы.

На данный момент в Латвии зарегистрировано два случая смерти от болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2, еще в одном случае Центр профилактики и контроля заболеваний ждет заключение патологоанатома, так как у усопшего не было выраженных признаков болезни. У всех умерших заболевание протекало в тяжелой форме и были серьезные побочные болезни, приведшие к смерт.