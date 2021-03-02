Латвия получила 1170 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 14 400 доз вакцины AstraZeneca

Латвия получила еще 1170 доз вакцины производства Pfizer-BioNTech и 14 400 доз вакцины AstraZeneca, сообщило в Twitter бюро вакцинации.

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В марте с интервалами от двух до пяти дней планируется несколько поставок вакцин производства Pfizer, и BioNTech и AstraZeneca. Каждая из пяти поставок вакцины Pfizer и BioNTech будет состоять из 1170 доз. В свою очередь поставки вакцины AstraZeneca будут состоять от 5616 до 40 912 доз.

На сегодняшний день Латвия получила 31 395 доз вакцины от Covid-19 производства компаний Pfizer и BioNTech, 48 000 доз вакцины производства AstraZeneca и 15 600 доз вакцины Moderna.