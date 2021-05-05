В среду, 5 мая Латвия получила 19 200 доз вакцины Moderna от Covid-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

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Все полученные дозы будут направлены в медучреждения и семейным врачам и пойдут на первые и вторые прививки.

В мае еженедельно планируется получать такое же количество вакцин Moderna. Таким образом всего в мае Латвия может получить 76 800 доз.

Напомним, что в понедельник Латвия также получила 79 560 доз вакцины Pfizer/BioNTech, что является крупнейшей поставкой в Латвию от этого производителя.