Латвия получила 19 200 вакцин Johnson&Johnson

Во вторник, 21 сентября, Латвия получила еще 19 200 вакцин Janssen от компании Johnson&Johnson, а очередная поставка запланирована на следующий вторник, когда ожидаются еще 19 200 вакцин, сообщила агентству LETA представитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

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В первую очередь эти вакцины будут предусмотрены для лежачих пациентов в больницах, людей, вакцинация которых проводится дома, лиц с душевными расстройствами, людей старше 80 лет, клиентов социальных служб в центрах социального ухода, приютах, кризисных центрах, а также для случаев разовой вакцинации, когда невозможно или значительно затруднено прибытие человека для получения второй дозы.

Медицинские учреждения, которые проводят вакцинацию, получат вакцины Johnson&Johnson в четверг и пятницу.

Как сообщалось, на прошлой неделе после долгого перерыва, который был связан с проблемами на производстве, поставки вакцин Johnson&Johnson в Латвию возобновились.