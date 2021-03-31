Латвия получила 43 200 доз вакцины AstraZeneca

Латвия получила поставку вакцины AstraZeneca в размере 43 200 доз, сообщили агентству LETA в бюро вакцинации.

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После доставки были проведены все необходимые проверки, и теперь вакцины будут доставлены в места вакцинации. Они будут использоваться для вакцинации приоритетных групп.

Услуги логистики и хранения вакцин AstraZeneca и Moderna предоставляют компании Recipe Plus и Magnum Medical. В свою очередь перевозки вакцины Pfizer из места хранения в Государственном центре доноров крови до кабинетов вакцинации в Латвии обеспечивает Recipe Plus.

Более обширная информация о разработке и утверждении вакцин доступна на сайте Государственного агентства лекарств www.zva.gov.lv, а более детальная информация о вакцинации - на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv.

Как сообщалось, вчера была получена поставка вакцины Moderna в размере 25 200 доз, а в общей сложности на этой неделе планируется получить 67 576 доз вакцины от Covid-19.