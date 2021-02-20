Латвия получила еще 16 800 вакцин AstraZeneca

19 февраля Латвия получила 16 800 доз вакцины от Covid-19 фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

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Как рассказал на прошлой неделе министр здравоохранения Даниэль Павлютс, ранее предусматривалось, что в этой партии будет 22 621 доза вакцины.

На неделе с 22 по 28 февраля Латвия может получить еще 8400 доз вакцины Moderna.

В Латвии вакцинацию от коронавируса уже завершили 16 715 человек, что составляет около 0,9% населения страны.

В целом Латвия получила 71 025 вакцин от Covid-19 — 30 225 вакцин Pfizer"/"BioNTech, 7200 вакцин Moderna и 33 600 вакцин AstraZeneca.