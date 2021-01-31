Латвия получила еще 2400 доз вакцины Moderna

Этим вечером в Латвию прибыли 2400 дозы вакцины от Covid-19 производства Moderna, передает LETA со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

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Согласно плану вакцинации, в первом квартале этого года Латвия должна получить 42 182 дозы вакцины этого производителя.

Согласно данным, ранее предоставленным Министерством здравоохранения, Латвия на данный момент всего получила 31 425 доз вакцин от Covid-19. Из них большинство составляют вакцины производства BioNTech/Pfizer.

На начало февраля в ЕС зарегистрированы три вакцины от Covid-19 — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В феврале Латвия может получить более 72 874 доз вакцины AstraZeneca.