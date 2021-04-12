Латвия получила ещё 11 700 доз вакцины Pfizer
Foto: LETA

12 апреля в Латвию поступила партия из 11 700 доз вакцины производителя Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения. Дозы будут использованы при вакцинации уже открытых приоритетных групп.

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На данный момент в Латвии вакцинируют людей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями, лиц ухаживающих за хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, лиц, ухаживающих за тяжелобольными на дому, для медицинских работников и персонала центров длительного социального ухода, указали в ведомстве.

Кроме того, с сегодняшнего дня начинается вакцинация ещё одной приоритетной группы – работники образовательных учреждений. Минздрав указывает, что вакцину от Covid-19 сначала получат сотрудники дошкольных учреждений, работники специальных школ и педагоги 1-6 классов, которые вступают в тесный контакт с детьми в процессе выполнения своих обязанностей, а также учителя, возобновившие работу очно.

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