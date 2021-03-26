Латвия получила ещё 4800 доз вакцины AstraZeneca

В пятницу Латвия получила ещё одну партию вакцин AstraZeneca - 4800 доз, сообщает Министерство здравоохранения.

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После процедуры контроля вакцины будут доставлены в пункты вакцинации. Они будут использованы для вакцинации нынешних приоритетных групп.

Этим утром министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) в своем Twitter сообщил, что Латвия достигла символического уровня - хотя бы одну дозу вакцины получили 100 000 человек.

Он отметил, что Минздрав перераспределил поставки вакцин в пользу регионов, поэтому “пропорция регионов по отношению к Риге начинает улучшаться”. На данный момент, самый слабый охват вакцинации наблюдается в Латгале - там привиты только 3% жителей.