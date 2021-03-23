Латвия получила ещё одну партию вакцины Pfizer
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На этой неделе Латвия получила ещё одну партию вакцины Pfizer - 2340 доз, сообщает Министерство здравоохранения.

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Эти вакцины будут использованы для обеспечения второй и первой дозы нынешним приоритетным группам, в особенности медикам, а также работникам и клиентам центров социального ухода, указали в ведомстве.

Как уже сообщалось, вчера началась вакцинация четвертой приоритетной группы - хронически больных людей. В свою очередь, медики, работники и клиенты центров социального ухода были первыми двумя приоритетными группами. В Латвии вакцину уже получили более 50 000 медиков и 9 000 клиентов и работников центров соцухода.

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