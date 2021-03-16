Латвия получила на 61% меньше вакцин, чем ей полагается пропорционально численности населения
Foto: LETA

Из заказанных Европейским союзом (ЕС) вакцин от Covid-19 Латвия получила на 61% меньше вакцин, чем ей полагается в соответствии с численностью населения, сообщает эстонская вещательная организация ERR.

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Таким образом, Латвия получила меньше всего вакцин пропорционально численности ее населения среди стран ЕС, сообщает ERR со ссылкой на данные, предоставленные шестью странами, которые потребовал созвать специальный саммит ЕС, чтобы обсудить равноправное распределение вакцин.

После Латвии следуют Болгария, получившая на 59% меньше вакцин, Хорватия (-27%), Чехия (-20%), Ирландия и Италия (-8%), Литва и Люксембург (-5%).

В свою очередь Кипр получил на 42% больше вакцин, чем полагалось пропорционально численности населения, и занимает первое место в ЕС. Швеция получила на 18% больше вакцин, Дания и Словакия — на 10%, Румыния — на 6%, Эстония, Нидерланды и Испания — на 4%.

ERR отмечает, что Латвия, очевидно, получила пропорционально меньше вакцин, чем другие страны ЕС, так как заказала больше вакцин "AstraZeneca", поставки которых задерживаются.

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LETA

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LETA

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Словакия Болгария Вакцинация Дания Ирландия Испания Италия Кипр Латвия Литва Люксембург Нидерланды Румыния Хорватия Чехия Швеция Эстония
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