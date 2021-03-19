Латвия получила новые партии вакцин Moderna и AstraZeneca

В четверг в Латвию были доставлены 16 800 доз вакцин Moderna и 2400 доз вакцин AstraZeneca, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Синтия Гулбе.

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Часть полученных вакцин зарезервирована для повторной вакцинации второй дозой, а остальное будет использоваться для того, чтобы продолжить вакцинацию людей старше 70 лет, медработников и клиентов и работников центров социального ухода. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию людей с хроническими болезнями.

После того, как был расторгнут договор с предыдущей недобросовестной компанией, отвечающей за логистику, вакцины развозят две компании — Recipe Plus и Magnum Medical.