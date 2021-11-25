Латвия получила от Австрии медицинское оборудование для лечения пациентов с Covid-19

Латвия получила от Австрии груз международной помощи с различными медицинскими товарами, сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в соцсети Twitter.

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Получено 100 механических и 10 электрических аппаратов для отсасывания верхних дыхательных путей — они пойдут в использование транспорта Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

🇦🇹 Šonakt Latvija saņēmusi starptautiskās palīdzības kravu no Austrijas:

Small orange diamond100 mehāniskas un 10 elektriskās augšējo elpceļu atsūkšanas ierīces lietošanai NMPD transportā.

Paldies sadarbības partneriem! pic.twitter.com/xxM1FTGWOF — Veselības ministrija (@veselibasmin) November 25, 2021

Ранее сообщалось, что 13 ноября Латвия получила от Чехии 90 аппаратов для искусственной вентиляции легких и 30 мониторов жизненно важных функций.

В свою очередь, 16 ноября в Латвию из Литвы были доставлены пять мониторов жизненно важных функций, восемь аппаратов искусственной вентиляции легких и 50 перфузионных шприцевых насосов.

Латвия обратилась за поддержкой к Европейскому Союзу за поддержкой и помощью в предоставлении медицинского оборудования, чтобы увеличить способность больниц лечить пациентов с Covid-19. Количество госпитализированных хоть и снижается в последние дни, уровень заболеваемости по-прежнему остается на критическом уровне.

В конце октября и в начале ноября Латвия получила от Швеции 80 аппаратов искусственной вентиляции легких и аппараты ультразвуковой диагностики и мониторы жизненно важных функций от Нидерландов. Также из Финляндии были доставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких и 50 перфузионных шприцевых насосов от Венгрии.