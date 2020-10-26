Латвия получила от Великобритании все 123 бронемашины по договору 2014 года
Foto: Latvijas armija

Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) получили от Великобритании все 123 разедывательных гусеничных бронемашины, которые были закуплены по итогам договора 2014 года. Об этом сообщает LETA, отмечая, что сейчас Латвия ждет еще одну партию бронемашин, которая будет поставлена в рамках нового договора от 2019 года.

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Если говорить о вышеупомянутых 123 единицах бронетехники, то семь из них поставлены без капитального ремонта, так как предназначены для обучения латвийских военных механиков. 116 уже поступили модернизированными, подчеркнули в Министерстве обороны Латвии.

Боевые гусеничные машины предназначены для механизации пехотной бригады сухопутных войск НВС. Первые машины были доставлены в Латвию осенью 2015 года, перед поставками они прошли капитальный ремонт, модернизацию и оснащены противотанковыми ракетными комплексами Spike.

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