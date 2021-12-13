Латвия получила первые детские вакцины Pfizer/BioNTech
Foto: AP/Scanpix/LETA

Латвия получила первую партию вакцин против Covid-19 от Pfizer/BioNTech для детей, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он указал, что вакцины с оранжевой этикеткой для детей получены, и что во второй половине этой недели может быть начата вакцинация против "Covid-19" детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как уже сообщалось, вакцинация этой возрастной группы проводится специально адаптированными вакцинами Pfizer/BioNTech со специальной этикеткой и более низкой дозой.

Ранее министр подчеркивал, что необходимо сохранить принцип добровольной вакцинации детей.

Как сообщалось ранее, Европейское агентство лекарств зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение основано на оценке данных исследования, в котором преимущества вакцинации против Covid-19 перевешивают риски для этой группы населения. В исследовании приняли участие 3082 ребенка. В настоящее время это единственная вакцина против коронавируса, доступная в Европейском союзе для детей младше 12 лет.

Государственный совет по иммунизации выразил поддержку вакцинации против Covid-19 детей в возрастной группе от 5 до 11 лет, но предлагает проводить повторную вакцинацию с интервалом в три месяца, а не через три недели, как рекомендует производитель.

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