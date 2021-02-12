Латвия получила поставки вакцин Moderna и AstraZeneca
Foto: LETA

Латвия в пятницу получила поставки вакцин Moderna и AstraZeneca против Covid-19, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения.

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Получено 3600 доз вакцины Moderna и 9600 доз вакцины AstraZeneca.

Согласно информации, предоставленной во вторник министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом Кабинету министров, с 22 по 28 февраля в Латвию может быть доставлено еще 8400 доз вакцины производства Moderna, а 20 февраля ожидается еще 22 621 доза вакцины AstraZeneca.

Более существенная поставка вакцины AstraZeneca в размере 32 896 доз запланирована на 3 марта.

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LETA

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