Латвия получила вакцины Johnson&Johnson, но пока не сможет их использовать

Раньше, чем планировалось, Латвия получила первую партию вакцин Johnson&Johnson (J&J) в размере 4800 доз, однако пока в соответствии с рекомендациями производителя не сможет их использовать, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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J&J во вторник объявила, что откладывает распространение своих вакцин в Европе после рекомендаций органов США приостановить их применение, пока изучаются случаи образования тромбов после вакцинации. В США известно о шести таких случаях среди 6,8 млн человек, привитых этой вакциной.

В связи с этим вакцины, которые уже находятся в Латвии, нельзя будет использовать на следующей неделе для вакцинации людей с нарушениями двигательных функций, как ранее планировал Минздрав.

"Пока ответственные органы США изучают эти случаи, мы получили информацию о том, что производитель просит эту вакцину не использовать", — сказал министр. В среду, 14 апреля, совещание по этому вопросу проведет Европейское агентство лекарственных средств, в котором примут участие и представители Государственного агентства лекарств.