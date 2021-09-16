Латвия получит 10 миллионов евро на снижение последствий Brexit

Европарламент в среду, 16 сентября, утвердил программу "Резервы коррекции Brexit" в объеме 5 млрд евро. Эти средства будут направлены странам участницам Европейского союза на снижение влияния на экономику, социальное положение и регионы, оказанного выходом Объединенного Королевства из ЕС.

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Решение было принято в Европарламенте с большим перевесом голосов: 652 депутата — "за", 32 — "против", 14 воздержались.

Уже в этом году страны-участницы ЕС получат 1,6 млрд евро из общей суммы в 5 млрд. евро. В последующие годы будет выделяться по 1,2 млрд евро ежегодно, в 2025 году — страны ЕС получат еще миллиард евро.

Однако средства начнут выплачивать только тогда, когда будет завершен законодательный процесс — резер коррекции Brexit должен еще утвердить Совет Европейского союза.





На что можно тратить деньги?

Страны-участницы ЕС смогут расходовать средства, например, на поддержку предприятий, местных общин жителей, создание рабочих мест или же реинтеграцию граждан ЕС.

Из резерва можно будет погасить расходы, которые образовались в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года (фактически начало упомянутого периода совпадает с началом пандемии Covid-19, которая потребовала от государств больших трат и привела в Латвии к росту дефицита госбюджета и внешнего долга).





Как будут поделены средства?

При расчете объема денежных средств, который будет выделен каждой стране-участнице ЕС, во внимание принимались такие факторы как объем торговли с Великобританией, наличие рыбного хозйства страны в эксклюзивной экономической зоне Объединенного Королевства и число жителей в регионах, граничащих с UK.

Самую большую сумму получит Ирландия (примерно миллиард евро), далее следуют Нидерланды (примерно 810 млн евро), Франция (примерно 670 млн евро, Германия (примерно 590 млн евро) и Бельгия (около 350 млн евро).

Латвия получит из общей суммы 10 005 002 евро. С предварительным разделением средств между странами можно ознакомиться здесь.

"ЕС поддерживает свои предприятия, регионы и страны, которые больше всего пострадали от Brexit. Резерв коррекции Brexit позволяет Европе стремительно реагировать и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Благодаря четким критериям распределения эти 5 миллиардов евро пойдут туда, где они больше всего нужны. Мы также позаботились о том, чтобы первый транш помощи был предоставлен государствам-членам к концу этого года ", — сказал докладчик Паскаль Аримон (PPE, Бельгия)