Латвия получит поддержку от Швейцарии в размере 42,4 млн евро
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В понедельник представитель правительства Швейцарии по вопросам торговли, посол Доминик Паравичини и министр финансов Арвил Ашраденс подписали рамочное соглашение второго периода латвийско-швейцарской программы сотрудничества о получении Латвией 42,4 млн евро финансирования от Швейцарии.

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Соглашение открывает двери для притока швейцарской поддержки в целевые области латвийской экономики, тем самым продолжая укреплять успешное двустороннее сотрудничество первого периода латвийско-швейцарской программы сотрудничества, сказал Ашераденс на мероприятии.

До декабря 2029 года Латвия получит от Швейцарии финансирование в размере 42,4 млн евро на четыре программы: прикладные исследования, обучение и образование на основе рабочей среды, развитие детской онкологической помощи в Латвии и программу реабилитации исторически загрязненных мест.

Оценив статус потенциальных исполнителей проектов соответствующей программы, масштабы проектов и возможности софинансирования, отраслевые министерства призвали правительство поддержать выделение 15% софинансирования из государственного бюджета на каждую программу. Таким образом, в каждой программе 85% составит финансирование Швейцарии и 15% — финансирование из государственного бюджета.

Швейцарское финансирование в размере 10,5 млн евро предназначено для партнерства в областях прикладных исследований — инновационных материалов, информационных и коммуникационных технологий и умной энергетики, а еще 10,5 млн евро предусмотрены на развитие более качественного профессионального образования на основе рабочей среды. Обе эти программы находятся в ведении Министерства образования и науки.

Финансирование Швейцарии в размере 7,87 млн евро запланировано на программу Министерства здравоохранения по развитию детской онкологической помощи в Латвии.

В программе развития детской онкологической помощи будет совершенствоваться подход к диагностике заболеваний и персонализированному лечению путем создания системы мониторинга для долгосрочной поддержки детей, переболевших онкологическим заболеванием, которую впоследствии можно будет применить и для взрослых онкологических пациентов и страдающих редкими заболеваниями.

Швейцарское финансирование в размере 12,81 млн евро запланировано на программу Министерства охраны окружающей среды и регионального развития по рекультивации исторически загрязненных мест.

При подписании соглашения Паравичини подчеркнул, что программа швейцарско-латвийского сотрудничества создаст долгосрочные и плодотворные партнерские отношения и позволит достичь больших успехов.

Ашераденс отметил, что благодаря второму меморандуму о взаимопонимании между Европейским союзом (ЕС) и Швейцарией, который предусматривает направление швейцарского финансирования в размере более одного миллиарда евро для уменьшения экономических и социальных различий между отдельными государствами-членами ЕС, Латвия получила доступ к части швейцарских инвестиций, а также возможность применить на практике швейцарские знания.

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Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс заявил, что швейцарско-латвийская программа сотрудничества вносит значительный вклад в решение экологических проблем Латвии.

Министр образования и науки Анда Чакша подчеркнула на мероприятии, что сотрудничество между двумя странами развивается в области науки и инноваций, а применение швейцарского опыта особенно актуально для правительства, главной целью которого является достижение благосостояния страны и ее жителей посредством трансформации экономической структуры Латвии.

В свою очередь, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне заявила, что лечение онкологических больных является одним из приоритетов общественного здравоохранения в Латвии. Благодаря швейцарско-латвийской программе сотрудничества можно будет обучать и повышать компетенции медицинских работников, а также внедрять ориентированные на пациента инициативы, что особенно необходимо для детей с онкологическими заболеваниями и в случае редких заболеваний.

В зависимости от разработки детальной документации и процессов согласования заявок программ в два тура, реализация первых программ ориентировочно может быть начата во второй половине 2024 года.

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