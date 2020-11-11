Латвия получит вакцину от Covid-19 производства Pfizer вместе с остальными странами ЕС

Вакцина от Covid-19, произведенная американским предприятием Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, поступит в Латвию одновременно с остальными странами ЕС, сообщил в эфире TV3 премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Когда это произойдет, пока не известно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кариньш рассказал, что Европейская комиссия уже завершила переговоры с производителями о поставке вакцины от Covid-19. “Это одна из существенных новостей за последние полгода, но ещё надо провести так много процедур, чтобы вакцина достигла людей. Поэтому надо набраться терпения, Латвия получит вакцину одновременно с остальными странами ЕС, так как мы участвуем в общей кампании закупки лекарств ЕК”, - указал премьер.

По его словам, вакцина должна получить сертификаты безопасности, а также предстоит решить вопросы доставки препарата, так как вакцину надо хранить при температуре минус 80 градусов. Механизм раздачи будет одинаковым для всех, но необходимый объем огромен, особенно учитывая то, что одному человеку нужны две дозы вакцины.

Как уже сообщалось, анализ ранних данных третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech показали 90% эффективность. Ученые предупреждают, что со временем показатели эффективности могут упасть, однако это всё равно хороший результат.

Как сообщает газета Diena, в начале ноября в Латвию прибыли первые купленные государством дозы препарата ремдесивир для лечения пациентов с Covid-19. Байба Розентале, главный врач Латвийского центра инфектологии отмечает, что лекарство будет доступно всем, кому оно понадобится, однако это лекарство однозначно не следует воспринимать как панацею. Правительство выделило на закупку медикамента 1,101 млн евро.