Латвия получит вакцину от обезьяньей оспы, но лишь минимальный объем доз

Число случаев оспы обезьян в Европе продолжает расти, в Латвии пока официально выявлено только два случая заражения. Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение инфекции с помощью вакцинации, и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент оценивает, эффективна ли вакцина против оспы также против оспы обезьян. Кроме того, Европейская комиссия (ЕК) планирует единую закупку вакцины от оспы, в рамках которой препарат получит и Латвия, пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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В Латвии было зарегистрировано два случая заражения оспой обезьян. Оба пациента уже выздоровели, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC). Новых случаев заболевания в Латвии не выявлено.

Между тем число случаев, зарегистрированных в других странах Европы, увеличивается каждую неделю. Поэтому был поднят вопрос о вакцинации против обезьяньей оспы.

На данный момент идет оценка уровня защиты против оспы обезьян зарегистрированной в Европе вакцины датского производства.

Заместительница руководителя Отдела регистрации лекарств Государственного агентства лекарств Инета Попена указала, что сейчас оценивается эффективность вакцины против обезьяньей оспы. Ранее от оспы прививали всех младенцев вскоре после рождения, однако данная практика не осуществляется последние 40 лет, отметила Попена.

Как и в случае с обычной оспой, курс вакцинации от обезьяньей оспы будет состоять из двух доз медикамента, которые должны быть введены с интервалом в четыре недели.

Еврокомиссия на данный момент занимается организацией единой закупки, в рамках которой Латвии полагается только 1400 доз вакцины.

Это минимальный объем поставки. Согласно информации Национальной службы здравоохранения, первые вакцины предназначены для сотрудников медучреждений, которые будут находиться в тесном контакте с больными оспой обезьян.

Как пояснила представительница SPKC Илзе Арая, на данный момент вакцинация от оспы обезьян рекомендована для контактных лиц — медиков, которые работают с зараженными.

Однако оспа обезьян не так опасна, как обычная оспа, указали в Госагентстве лекарств, отметив, что всех жителей вакцинировать не будут. Прививки могут понадобиться лишь узким целевым группам.

В настоящее время известно, что эта вакцина также может вызывать побочные эффекты, такие как отек в месте инъекции, боль в мышцах и усталость.