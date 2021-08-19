Латвия поможет эвакуировать восемь афганцев, которые помогали латвийским военным

В ходе военных операций НАТО латвийским военнослужащим помогали восемь граждан Афганистана, и Латвия собирается помочь им эвакуироваться, сообщил в Facebook министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Их личности удалось выяснить в сотрудничестве с Министерством обороны. Они будут эвакуированы вместе с членами семьи.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс (АР) попросил идентифицировать тех афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть возможность предоставить всем им убежище. По словам Пабрикса, речь могла идти о 15 семьях.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что и Латвии, и всему Европейскому союзу, и НАТО нужно смотреть, как можно помочь в трагических обстоятельствах хотя бы тем конкретным афганцам, которые в свое время помогали нам.