Латвия поможет Италии и Испании с закупкой масок и дезинфекторов

Латвия централизованно закупит средства индивидуальной защиты и дезинфекции, чтобы отправить их в наиболее затронутые коронавирусом страны ЕС, сообщает LETA.

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На закупку планируется потратить не более 100 000 евро. Также Латвия должна обеспечить доставку и списание этих вещей после их выдачи.

Пандемия сильнее всего с точки зрения количества жертв затронула Италию и Испанию, а пропорционально количеству жителей — Сан-Марино. Эти страны с помощью системы обмена информацией Центра координации катастроф НАТО попросили партнеров по альянсу и ЕС о материальной помощи для закупки медицинских товаров.

МИД Латвии счел, что Латвия обязана проявить солидарность и поучаствовать в помощи хотя бы в небольшом объеме. В пострадавшие страны будут доставлены товары латвийского производства. Это никак не повлияет на наличие необходимых средств защиты и дезинфекции в латвийских медицинских учреждениях.