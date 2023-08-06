Латвия попала в тройку лидеров по росту смертности по сравнению с 2020 годом
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В 2021 году Латвия заняла третье место в мире по росту смертности по сравнению с 2020 годом. На изменение численности населения любой страны, города или региона влияют две составляющие: естественный прирост и сальдо миграции (число выезжающих минус число въезжающих). Об этом пишет Diena.

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Сокращение численности населения Латвии происходит на протяжении почти 35 лет. И сальдо миграции, и естественный прирост населения все это время были отрицательными, что привело к постоянному сокращению населения. Исторического минимума — 1,869 млн жителей — Латвия достигла 1 марта 2022 года.

Затем, с некоторыми колебаниями, население начало расти, и 1 мая этого года в стране проживало уже 1,885 млн человек. Однако прирост произошел за счет украинских беженцев, а естественный прирост населения по-прежнему отрицательный.

По данным Центрального статистического управления, в 2022 году в Латвии на 1000 жителей было 16,4 умерших и 8,5 новорожденных, а сальдо миграции на 1000 жителей составило минус 7,9.

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