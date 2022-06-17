Латвия попросила Еврокомиссию выделить стране более 200 миллионов евро

Латвия направила в Европейскую комиссию (ЕК) запрос о предоставлении финансовой поддержки из Фонда восстановления (ФВ) в размере 201 миллиона евро с вычетом предварительного финансирования, сообщили агентству LETA в латвийском представительстве ЕК.

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Представители Министерства финансов пояснили агентству LETA, что был подан запрос на 231 миллион евро, из которых было вычтено 13% или 30 миллионов евро из полученного в сентябре прошлого года предварительного финансирования от ФВ в размере 237 миллионов евро. Впредь с каждого поданного запроса будет вычитаться 13% до тех пор, пока полученное предварительное финансирование не будет погашено. T

В понедельник, 20 июня, в 9 часов министр финансов Янис Рейрс встретится с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить ход введения плана ФВ и первый запрос Латвии о получении финансирования.

В пятницу ЕК получила первый запрос на оплату от Латвии в рамках Механизма восстановления и устойчивого развития.

План восстановления и устойчивости финансируется за счет грантов в размере 1,8 миллиарда евро. Платежи основаны на результатах и зависят от реализации Латвией реформ и инвестиций в рамках Плана восстановления и устойчивости.

Первый запрос Латвии о выплате относится к девяти промежуточным целям, которые установлены в исполнительном решении Совета ЕС. Он охватывает реформы и инвестиции в следующих областях: система поддержки минимальных доходов, структура широкополосной связи, инфраструктура образовательных учреждений, удаленное обучение и строительство жилья с низкой арендной платой. Другими затронутыми областями являются публичные закупки и предотвращение отмывания денег.

ЕК рассмотрит запрос в течение двух месяцев. После этого Комитету экономики и финансов будет выслана начальная оценка того, в какой степени Латвия выполнила промежуточные цели и достигла результатов, необходимые для получения выплаты.