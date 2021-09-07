Латвия потратит 15,5 млн евро на новые технологии для защиты границы

Внедрение инновационных технологических решений для укрепления внешней границы Латвии обойдется в 15,5 млн евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Кабинет министров.

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Как подчеркнули в Министерстве сообщения, разработан соответствующий проект нормативных актов для совершенствования контроля над внешней границей Латвии и введения инновационных технологических решений, предоставив возможность оперативно реагировать на такие современные угрозы нацбезопасности, как гибридная война, организованная преступность, контрабанда и незаконная иммиграция.

Общая сумма расходов на проект составляет 15 550 397 евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития (ERAF) в размере 13 217 837 евро и частное финансирование, составляющее 2 332 560 евро.

Затраты включают в себя разработку строительного проекта, расходы на стройэкспертизу, строительство и монтаж инфраструктуры инженерных сетей (строительство оптоволоконной сети и низковольтной инфраструктуры), а также установку инфраструктуры сети кабелей электроснабжения. Кроме того предусмотрены внедрение инфраструктуры мониторинга периметра, приобретение специального оборудования и строительство инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий.

Планируется, что работы по реализации проекта будут завершены до 31 декабря 2023 года. Инновационные технологии будут внедрены на участке внешней границы протяженностью в 65 км.