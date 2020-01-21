Латвия потратит 20 000 евро, чтобы отправить на Украину еще одного советника

В рамках миссии советников ЕС на Украину будет отправлен еще один гражданский специалист из Латвии — Мартиньш Толс, сообщает LETA.

Это обойдется Латвии в 21 212 евро в год — в сумму входит и зарплата эксперта, и покрытие его расходов на переезд, аренду жилья и коммунальные платежи.

В международной миссии на Украине от Латвии участвует 8 человек. Миссия начала работу в декабре 2014 года. Предполагается, что в 2020-2022 годах Латвия отправит на Украину до 17 гражданских специалистов.

Гражданские специалисты ЕС помогают властям Украины в области гражданской безопасности — советуют, как лучше провести реорганизацию и реструктуризации служб безопасности, в особенности МВД, а также поддерживают модернизацию служб гражданской безопасности и разработку стратегий по борьбе с коррупцией.

Сейчас в миссии участвует 153 эксперта из 25 стран ЕС и одной страны-партнера, а всего планируется участие 184 международных экспертов.

Мартиньш Толс был председателем правления Valsts nekustamie īpašumi, а ранее руководил Таможенным управлением Службы госдоходов.