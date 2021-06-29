Латвия пожертвует 10 000 евро на венесуэльских беженцев

Латвия пожертвует 10 000 евро в бюджет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев для помощи в разрешении кризиса с венесуэльскими беженцами, сообщает LETA.

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Карина Гулд, министр международного развития Канады, призвала главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича поучаствовать в международной донорской конференции солидарности с венесуэльскими беженцами.

Латвия ранее не участвовала в помощи пострадавшим от венесуэльского кризиса, и решила принять приглашение. По мнению МИД, это участие укрепит статус Латвии как страны-донора.

Как отмечает МИД, из 5,4 миллиона венесуэльских беженцев 4,6 находятся в Латинской Америке. Их главные цели — Колумбия, Перу, Чили, Эквадор, Бразилия, Аргентина, Панама и Мексика. Среди государств Карибского бассейна беженцы чаще всего выбирают Доминикану.

Также Латвия выплатит еще 24 379 евро в бюджет Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, чтобы во второй половине 2021 года эксперты организации провели в Латвии два семинара, темами которых будет вовлечение частного сектора в сотрудничество в таких сферах как равноправие полов, окружающая среда и дигитализация.

Обе выплаты будут сделаны из бюджета МИД благодаря тому, что во время пандемии удалось сэкономить деньги на командировках сотрудников.