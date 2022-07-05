Латвия пожертвует Украине лекарства и медицинские товары на 1,4 млн евро

Во вторник правительство поддержало информационное сообщение о пожертвовании Украине лекарств и медицинских товаров на сумму 1,4 миллиона евро.

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Как поясняют в Министерстве здравоохранения, от Министерства здравоохранения Украины было получено письмо с просьбой оказать гуманитарную помощь.

Минздрав принял решение пожертвовать Украине лекарства на сумму 680 000 евро и медицинские товары на сумму 755 000 евро. Они будут направлены на нужды военных госпиталей.

Как сообщалось, ранее Латвия пожертвовала Украине машины скорой помощи, носилки, антибиотики, медицинские маски и перчатки и др.