Латвия пожертвует вакцину Astra Zeneca странам Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Чтобы помочь сократить распространение Covid-19 в странах с низким охватом вакцинации, Латвия пожертвует 350 200 доз вакцины AstraZeneca странам Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона. Об этом Министерство здравоохранения (VM) сообщило агентству LETA.

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Вакцины пожертвуют при помощи COVAX — инструмента Организации Объединенных Наций для закупки и распределения вакцин. Ожидается, что вакцины из Латвии доставят до пунктов назначения уже к концу этого года.

С августа 2021 года Латвия пожертвовала почти 49 800 доз вакцины AstraZeneca Турции, 30 тысяч доз — Молдове, 30 тысяч доз — Албании, 55 200 доз — Кении и 30 тысяч доз Вьетнаму. Также Латвия отправила 83 070 доз вакцины Pfizer/BioNTech Грузии.

К середине 2022 года Евросоюз обязуется передать через COVAX более 450 миллионов доз вакцины от Covid-19.

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пандемия Covid-19 Вакцинация
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