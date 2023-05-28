Латвия празднует! Сейм объявил понедельник праздничным днем в честь бронзы на ЧМ-2023

В ходе ночного заседания Сейм решил, что понедельник, 29 мая, объявлен праздничным днем по случаю выигрыша хоккейной сборной Латвии бронзовых медалей чемпионата мира. Экзамены в школах при этом отменены не будут.

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За принятие законопроекта проголосовали 52 депутата, против не проголосовал никто , воздержались — трое.

Ранее в своем посте в Facebook Смилтенс сообщает, что предпринимаются усилия, чтобы сделать понедельник выходным днем ​​в Латвии. По этому вопросу спикер находится на связи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, Рижским замком и коллегами в Сейме.

Позже Смилтенс сообщил, что если понедельник не может быть официально объявлен выходным днем, то может быть издано заявление, призывающее работодателей проявить гибкость.

По словам Смилтенса, в воскресенье вечером можно дистанционно созвать ​​заседание Комиссии Сейма по правам человека и связям с общественностью, чтобы решить вопрос с объявлением праздника.

Между тем, Государственный центр содержания образования распространил заявление о том, что, несмотря на появившиеся в публичном пространстве версии о возможном выходном в понедельник, запланированные централизованные экзамены состоятся, их отмена или перенос не предусмотрены.

Кришьянис Кариньш так прокомментировал возможность того, что бы сделать 29 мая выходным днем.

"Яркое выступление хоккеистов — национальный праздник! Только Сейм может принять решение об официальном празднике, поэтому я призываю работодателей как в государственном, так и в частном секторах быть гибкими и позволить лучшим болельщикам в мире поприветствовать наших героев. А нашим ученикам — удачи завтра на экзаменах!", — написал Кариньш в Twitter.

Эксперт по конституционному праву, бывший советник Юридического управления Сейма, нынешний представитель Ассоциации финансовой индустрии, присяжный адвокат Эдгарс Пастарс предупреждает в Twitter, что если в праздничные дни, когда кто-то должен пойти к врачу, на обследование или судебное заседание переносится на субботу, то под влиянием внезапных решений с утра будет больше путаницы, чем пользы. По его мнению, идея срочно сделать рабочий день выходным может быть реализована только для госуправления.

Как сообщалось, в матче ЧМ-2023 за третье место сборная Латвии обыграла команду США (4:3 ОТ) и впервые в истории завоевала бронзовые медали.